Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

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İlçe stadındaki anma programı

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Çorba ikramı SAMSUN (AA) – Samsun'da Valilik, Havza Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında Havza Atatürk Evi önünde toplanan grup, Türk bayrakları ve dövizlerle ilçe stadına kadar yürüdü.



Kortejin önünde 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı gençler tarafından taşındı.



Etkinliğe akülü engelli arabasıyla katılan Yücel Coşkun, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerler anısına düzenlenen yürüyüşte yer almanın onurunu yaşadığını söyledi.



İlçe stadındaki anma programı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Kaymakam Metin Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Zaferler ve destanlarla dolu tarihimiz bir o kadar da acı ve trajedi ile dolu. İnsanlar tarihinde, geleceğini ve geçmişini arar. Bizim tarihimizde Çanakkaleler var, Sarıkamışlar var. Bu vatan şehitler yurdu ve şehitler, bu vatanın adeta birer manevi tapusudur." diye konuştu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karaelmas da şehitlere rahmet diledi.



Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de Havza'nın cumhuriyet tarihindeki önemine değinerek, "Cumhuriyetin ilk kıvılcımlarının yakıldığı ilçede böylesi anlamlı bir programın yapılması, bizler için çok önemli." diye konuştu.



Okunan duayla sona eren etkinlikte Kızılay çadırında çorba ikramında bulunuldu.