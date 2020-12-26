Sarıkamış şehitleri 106. yıl dönümünde kısa filmle anıldı
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Sarıkamış şehitleri 106. yıl dönümünde kısa filmle anıldı

26.12.2020 14:54 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:16

Sarıkamış şehitleri 106. yıl dönümünde kısa filmle anıldı Sarıkamış'ta donarak şehit düşen 90 bin asker, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa filimle anıldı.

Sarıkamış şehitleri 106. yıl dönümünde kısa filmle anıldı

KARS - Sarıkamış'ta donarak şehit düşen 90 bin asker, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa filimle anıldı.

Her yıl Ocak ayının ilk haftasında Sarıkamış'ta düzenlenen törenlerle anılan Sarıkamış Şehitleri anma etkinlikleri programı pandemi dolayısıyla tam netleşmezken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yayımladığı kısa filimle Sarıkamış Şehitleri anarken, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tarafından hazırlanan kısa film

Vatan uğruna, istiklal ve istikbal yolunda korkusuzca ölüme yürüyen, asla geri dönmeyi düşünmeyen kahramanlarımız,

Sizlere minnettarız...

Sarıkamış Destanı'nın 106. yılında şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz."

Sarıkamış şehitleri 106. yıl dönümünde kısa filmle anıldı
Sarıkamış şehitleri 106. yıl dönümünde kısa filmle anıldı
Sarıkamış şehitleri 106. yıl dönümünde kısa filmle anıldı
Sarıkamış şehitleri 106. yıl dönümünde kısa filmle anıldı
Sarıkamış şehitleri 106. yıl dönümünde kısa filmle anıldı
Sarıkamış şehitleri 106. yıl dönümünde kısa filmle anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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