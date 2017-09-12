- Sarıkamış ormanları 3 gündür yanıyor



KARS - Sarıkamış ormanlarında yangın devam ediyor. 3 gündür yanan orman kontrol altına alınamıyor.

Sarıkamış İznos mevkii Komtepe bölgesindeki orman yangını rüzgarın da etkisiyle söndürülemiyor. 7'den 70'e herkesin söndürmek için mücadele ettiği yangın, itfaiye araçlarının girmesinin mümkün olmadığı bölgede devam ediyor. Söndürülen ancak soğutma çalışmalarının yeterince yapılamadığı bölgeler yeniden alevlenerek yangının büyümesi ve yayılmasına neden oluyor.

Sarıkamış ormanlarında 3 gün önce başlayan ve kuru otların tutuşmasıyla hızla ilerleyen yangında şuana kadar yaklaşık 11 hektarlık alan zarar gördü. Yetkililer yangının söndürülmesi için bütün imkanlarını seferber etti. Sarıkamış halkının canla başla mücadele ettiği yanının biran evvel söndürülmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.