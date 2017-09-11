Sarıkamış Ormanı'nda Örtü Yangını

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı.



Sarıkamış ilçesine 20 kilometre uzaklıkta İznos mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda örtü yangını başladı.



Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşlar, yangına müdahale edip durumu itfaiyeye bildirdi.



Bölgeye gelen Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü ve Sarıkamış Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.



Yaklaşık 4 hektar alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışmaları sürüyor.