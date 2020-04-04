Sarıkamış nisanda beyaza büründü
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İlçeden kar görüntüleri Yollarda kar küremesi yapan iş makinesi Kayak merkezinden görüntüler Kar temizliği yapan vatandaş Sarıçam ormanlarında kar manzaraları KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.
04.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:21
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İlçeden kar görüntüleri
Yollarda kar küremesi yapan iş makinesi
Kayak merkezinden görüntüler
Kar temizliği yapan vatandaş
Sarıçam ormanlarında kar manzaraları KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. (2)
Kaynak: AA