Sarıkamış Milli Eğitim Müdürü Kızılok, okulları inceledi
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Sarıkamış Milli Eğitim Müdürü Kızılok, okulları inceledi

03.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:50
Sarıkamış Milli Eğitim Müdürü Kızılok, okulları inceledi

Sarıkamış Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, yüz yüze eğitimin başladığı okulları ziyaret etti.

Sarıkamış Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, yüz yüze eğitimin başladığı okulları ziyaret etti.

İlçedeki ana okulu ve orta öğretimlerde incelemede bulunan Kızılok, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle yüz yüze eğitim konusunda görüştü.

Öğrencilere yüz yüze eğitimin önemi ve bu süreçte uyulması gereken kurallar hakkında da bilgi veren Kızılok, "Öncelikle maske, mesafe ve temizlik konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda sizlerin sağlıklı ortamlarda eğitim öğretim görebilmeniz için tüm tedbirleri aldık. Biz sizlerden ayrı kalmak istemiyoruz. Bu nedenle sizler okulda, çarşıda, evde her yerde çok dikkatli olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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