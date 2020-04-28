Sarıkamış Köroğlu Köyü 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi
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Sarıkamış Köroğlu Köyü 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Kars'ın Sarıkamış İlçesine bağlı Köroğlu Köyü Muhtarı ve köylüler topladığı parayı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Sarıkamış Köroğlu Köyü 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi
28.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Kars'ın Sarıkamış İlçesine bağlı Köroğlu Köyü Muhtarı ve köylüler topladığı parayı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Sarıkamış Köroğlu Köyü Muhtarı Osman Nuri Aslan ve köylüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Biz bize yeteriz' sloganıyla başlatılan kampanyaya destek veren Köroğlu Köylüleri, Sarıkamış Halkbank Şube Müdürlüğüne giderek parayı belirtilen hesap numarasına aktardı.

Muhtar Aslan, "Paramızı bankaya giderek belirtilen hesaba yatırdım. Başta köylülerim olmak üzere toplumun tüm kesimlerini bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Biz bize yeteriz, diyen herkesin bu kampanyaya destek vereceğini umuyorum" dedi. - KARS

Kaynak: İHA

Manşet

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