Sarıkamış kışın kristal karı yazın da rengarenk doğasıyla büyülüyor Türkiye'de kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ta, yayla ve meralar doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Türkiye'de kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ta, yayla ve meralar doyumsuz manzaralar oluşturdu. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, doğa birbirinden farklı çiçeklere ev sahipliği yapıyor. Sarıkamış ve Selim ilçesi bölgesinde, yaklaşık 6 ay kar altında kalan yüksek rakımlı yayla, mera ve çayırlık alanlar, rengarenk çiçeklerle büyülüyor. Çiçekler, uğur böcekleri, kelebeklerle renklenen yaylalar, sularda yüzen ördeklerle eşsiz manzaralara ev sahipliği yapıyor. Kaynak: AA