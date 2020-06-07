Sarıkamış kışın kristal karı yazın da rengarenk doğasıyla büyülüyor
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Sarıkamış kışın kristal karı yazın da rengarenk doğasıyla büyülüyor

Türkiye'de kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ta, yayla ve meralar doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Sarıkamış kışın kristal karı yazın da rengarenk doğasıyla büyülüyor
07.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:16

Türkiye'de kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ta, yayla ve meralar doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, doğa birbirinden farklı çiçeklere ev sahipliği yapıyor.

Sarıkamış ve Selim ilçesi bölgesinde, yaklaşık 6 ay kar altında kalan yüksek rakımlı yayla, mera ve çayırlık alanlar, rengarenk çiçeklerle büyülüyor.

Çiçekler, uğur böcekleri, kelebeklerle renklenen yaylalar, sularda yüzen ördeklerle eşsiz manzaralara ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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