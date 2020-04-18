Sarıkamış Kaymakamlığı sokak hayvanları için mama ve su bıraktı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Tarım Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına özellikle muhtelif yerlere mama ve su bırakıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Tarım Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına özellikle muhtelif yerlere mama ve su bırakıldı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle işletmelerin kapanmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları Sarıkamış Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yeteri kadar yiyecek bırakılarak beslenmeleri sağlandı. Ekiplerin düzenli olarak hayvanlar için mama, yem ve su bırakılacağı belirtildi. - KARS Kaynak: İHA