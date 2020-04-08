Sarıkamış Kaymakamlığı Covid 19 ile mücadele kapsamında yoğun mesai sarf ediyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Sarıkamış Kaymakamlığı Covid 19 ile mücadele kapsamında yoğun mesai sarf ediyor - Haberler
Koronavirüs, Sarıkamış, Kars, Güncel

Sarıkamış Kaymakamlığı Covid 19 ile mücadele kapsamında yoğun mesai sarf ediyor

Kars Sarıkamış İlçe Kaymakamı Recep Koşal, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturarak Sarıkamışlılar için canla başla hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

08.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:16
Sarıkamış Kaymakamlığı Covid 19 ile mücadele kapsamında yoğun mesai sarf ediyor

Kars Sarıkamış İlçe Kaymakamı Recep Koşal, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturarak Sarıkamışlılar için canla başla hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, ilçesindeki çalışmalar ve hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Koşal, yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında devletimiz pek çok tedbir aldı, almaya da devam ediyor. Bu tedbirlerden biri de Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu kararları doğrultusunda İçişleri Bakanlığımızca 22 Mart'ta ülkemiz genelinde öncelikli risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanması uygulamasıdır. Bu uygulamanın kararlılıkla sürdürülmesi, salgınla mücadelede çok büyük önem taşımaktadır" dedi.

65 yaş ve üstü olan vatandaşlardan maddi durumu iyi olmayan, kronik rahatsızlığı bulunan, evlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak yakınları bulunmayan bu kişilerin sokağa çıkmadan temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Sarıkamış Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğu, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Müftülüğünün yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu kurduklarını belirten Koşal, "Vatandaşlarımızdan gelen çağrı ve talepleri yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Görevli personellerimiz yine Kaymakamlığımız koordinasyonunda 7/24 hizmet vermektedir" dedi.

2664 kişiye nakli yardım yapıldı

Son 10 günde vefa çalışmaları kapsamında Sarıkamış genelinde toplam 2664 kişiye nakli yardım yapıldı. Vatandaşın çağrısına kulak verdiklerini söyleyen Kaymakam Koşal, "65 yaş üstü ve kronik rahatsız vatandaşlarımızın maaş vb. paralarını çekecek yakınları yoksa görevlendirdiğimiz kamu personeli mutemet tarafından paraları çekilip kendilerine teslim edilmektedir. Vefa Sosyal Destek çalışmalarımızın en güzel şekilde gerçekleşmesi için, bütün kurum ve kuruluşlarımız arasında güzel bir yardımlaşma ve dayanışma sergileniyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca belirlenen, 65 yaş ve üstü başta olmak üzere dar gelirli halihazırda vakfımızdan yardım alan maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza düzenli olarak gıda kolisi ulaştıracağız. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, Devletimizin şefkat elinin, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşması için ekiplerimizin gösterdiği özveri ve gayretlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun

İlçede ikamet eden 83 Yaşındaki Nebat Kızıltaş Nine yaptığı dua duygu dolu anlar yaşattı. Nebat Nine"Bizler evimizden çıkamıyoruz devletimiz bu zamanda bize çok yardım ediyor. Devletimizin başında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da Allah Razı olsun. Allah Devlet büyüklerimizi, bakanlarımızı, vekillerimizi, valimizi ve kaymakamımızı korusun ayaklarına taş değmesin inşallah."

Koronavirüs nedeniyle dükkanları kapalı olan esnaflar unutulmadı

İlçe Merkezi ve köylerde korona virüs nedeniyle kapalı olan esnafa Sarıkamış Vefa Sosyal Destek Grubu ve hayırseverlerin desteğiyle 200 adet gıda kolisi verildi.

Esnaflardan Batuhan Kesemen yaptoğı açıklamada, "Bu zorlu süreçte Sarıkamış Kaymakamlığımız bizleri unutmadı. Uzun süredir iş yerlerimiz kapalı. Yardımlarından dolayı İlçe Kaymakamımıza teşekkür ederim" dedi. - KARS

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor Haberler
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı Haberler
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek Haberler
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını...
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
'Evde hırsız var' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
''Evde hırsız var'' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
'Karımla ilişkiye girdiler' diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
"Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Boris Johnson Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Esra Balamir Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Radamel Falcao Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Polis Antalya
Şu an buradasınız: Sarıkamış Kaymakamlığı Covid 19 ile mücadele kapsamında yoğun mesai sarf ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 13:30:04. #1.15#
title