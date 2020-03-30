Sarıkamış Kaymakamlığı 65 yaş üstü ve kronik hastası vatandaşlara gıda kolisi
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Sarıkamış, Kars, Güncel

Sarıkamış Kaymakamlığı 65 yaş üstü ve kronik hastası vatandaşlara gıda kolisi

Kars Sarıkamış Kaymakamlığı, korona virüs önlemleri kapsamında dışarıya çıkışlarına sınırlama getirilen 65 üstü ve kronik hastası vatandaşlara gıda kolisi dağıtıyor.

30.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:53
Sarıkamış Kaymakamlığı 65 yaş üstü ve kronik hastası vatandaşlara gıda kolisi

Kars Sarıkamış Kaymakamlığı, korona virüs önlemleri kapsamında dışarıya çıkışlarına sınırlama getirilen 65 üstü ve kronik hastası vatandaşlara gıda kolisi dağıtıyor. Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, 'Yeter ki vatandaşlarımız evde kalmayı sürdürsünler, biz kendileri için gereken tüm çalışmaları yapacağız' dedi.

Sarıkamış Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grupları ve SYDV Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde tespitleri yapılan, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından yola çıkarak 65 yaş aylığı alan kronik hastalar ve tek başlarına yaşam süren vatandaşlara, gıda kolileri, oluşturulan ekipler aracılığı ile ulaştırılıyor.

İlçede 9 Mahalle ve 55 köyde ihtiyaç sahibi hiçbir vatandaşı ayırt etmeden SYDV personelleri tarafından dağıtımı gerçekleştirilen gıda kolileri ve el dezenfektanlarının, 65 yaş ve üstü ve kronik hastalar olmak üzere tüm vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

"Halkımızın evde kalması için gereken neyse onu yapıyoruz"

Kaymakam Koşal, yaptığı açıklamada, hazırlanan gıda kolilerinde A'dan Z'ye temel gıda maddelerinin yer aldığını, bunun yanı sıra maske, dezenfektan ve eldiven de dağıtacaklarını belirterek, virüse karşı el birliği ile mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Korona virüsle mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi veren Koşal, "Bu hastalıktan kurtulmak için en önemli unsur halkımızın evde kalması. Halkımızın evde kalması için gereken neyse onu yapıyoruz. Özellikle 65 yaş ve üzerinde olan insanlarımıza evde kalmaları için Kaymakamlık olarak erzaklarını temin ettik ve düzenli olarak kendilerine ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Yeter ki vatandaşlarımız evde kalmayı sürdürsünler, biz kendileri için gereken tüm çalışmaları yapacağız" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

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