Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal görevine başladı

Kars'ın Sarıkamış Kaymakamlığına atanan Recep Koşal görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine atanan eski Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman'ın yerine atanan Samsun'un eski Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış'a geldi.

Koşal, Sarıkamış Kaymakamlığı görevine başlamasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli ilçelerinden, şehitler diyarı ve turizm cenneti Sarıkamış'ta olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, bu güzide ilçenin daha çok gelişmesi, kalkınması için hep birlikte güzel ve başarılı çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Evli ve 2 çocuk babası Koşal'ın iyi derecede İngilizce bildiği belirtildi.

Kaynak: AA