Sarıkamış Kaymakamı Koşal özverili emniyet personelini "Başarı Belgesi" ile ödüllendirdi
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Sarıkamış Kaymakamı Koşal özverili emniyet personelini "Başarı Belgesi" ile ödüllendirdi

07.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:00
Sarıkamış Kaymakamı Koşal özverili emniyet personelini

Kars'ın Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan bazı personel, Kaymakam Recep Koşal tarafından özverili çalışmalarından dolayı "Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi.

Kars'ın Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan bazı personel, Kaymakam Recep Koşal tarafından özverili çalışmalarından dolayı "Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Koşal, Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer ve silah arkadaşları olan başarılı personelin ilçenin huzur ve asayişini sağlamak adına başta terör ve uyuşturucuyla mücadele olmak üzere suç ve suçlularla mücadelesinde üstün başarı gösterdiklerini söyledi.

Emniyet personelinin "Şehitler diyarı" ve "turizm cenneti" olarak bilinen Sarıkamış'ın huzuru, güvenliği için büyük çaba gösterdiğini hatırlatan Koşal, "Başta Özer olmak üzere tüm özverili polislerimizin, asayiş ve huzurun temininde ve çeşitli suçların takibindeki başarılı çalışmalarını takdir ve memnuniyet ile karşılarken kendilerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Özer de takdirlerinden dolayı Kaymakam Koşal'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Koşal, bazı personele başarılırı ve özverili çalışmalarından dolayı "Başarı Belgesi" ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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