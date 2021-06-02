Sarıkamış Kaymakamı Koşal, köy muhtarları ve vatandaşla bir araya geldi
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Sarıkamış Kaymakamı Koşal, köy muhtarları ve vatandaşla bir araya geldi

Sarıkamış Kaymakamı Koşal, köy muhtarları ve vatandaşla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, ilçeye bağlı bazı köyleri ziyaret ederek köy muhtarları ve vatandaşlarla birlikte mevcut sorunlar üzerinde bilgi alışverişinde bulundu.

Kars Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, ilçeye bağlı bazı köyleri ziyaret ederek köy muhtarları ve vatandaşlarla birlikte mevcut sorunlar üzerinde bilgi alışverişinde bulundu.

Pandemi nedeniyle köy ziyaretlerini gerçekleştiremeyen Koşal, korona virüs vakalarının asgariye inmesi ve yasakların kalkması nedeniyle yeniden köy ziyaretlerine başladı. Koşal'a Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya eşlik etti.

Karaköse, ve Eşmeçayır köylerini ziyaret eden Kaymakam Recep Koşal burada vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelerek mevcut sorunlar üzerinde bilgi alışverişinde bulundu.

Kaymakam Koşal, Karaköse İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenler ile sohbet etti.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, "Pandemi nedeniyle uzun süre ile köy ziyaretlerini askıya almıştık. Nispeten vakalar asgariye indiği ve kısıtlamaların kalkmasından dolayı köy ziyaretlerine yeniden başladık. Buralarda yaşayan vatandaşlarımızın mevcut sorunlarını muhtarlarımız ile birlikte ele vererek çözme yollarına gidiyoruz. Köy ziyaretlerimize bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Benim vatandaşlarımızdan bir ricam var. Köylerimizde korona virüs vakalarına karşı vatandaşlarımız sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri ve ile maske kullanmalarına devam etmelerini istirham ediyorum. Ne kadar mesafeli olursak virüse yakalanmama şansımız o kadar yüksek olur" diye konuştu.

Bu ziyaretlerle köylerin ve köyde yaşayan vatandaşların karşılaştığı sorunları her yönüyle yerinde görüp tespit ederek bu sorunlara çözüm üretmeyi amaçladıklarını belirten Koşal, köylerde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla gayretle çalışıldığını dile getirdi.

Tespit edilen sorunların çözüme kavuşturulması konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Sarıkamış Kaymakamı Koşal, köylerde vatandaşların gösterdiği misafirperverlikten dolayı da kendilerine teşekkür etti.

Köy sakinleri Kaymakam ziyaretinden Koşal'a ziyaretlerinden dolayı memnun olduklarını dile getirerek köylere yapılan hizmetler için teşekkür etti. - KARS

Sarıkamış Kaymakamı Koşal, köy muhtarları ve vatandaşla bir araya geldi
Sarıkamış Kaymakamı Koşal, köy muhtarları ve vatandaşla bir araya geldi
Sarıkamış Kaymakamı Koşal, köy muhtarları ve vatandaşla bir araya geldi
Sarıkamış Kaymakamı Koşal, köy muhtarları ve vatandaşla bir araya geldi
Sarıkamış Kaymakamı Koşal, köy muhtarları ve vatandaşla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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