Sarıkamış Kaymakamı Koşal'dan şehit yakınları ve gazilere bayram ziyareti
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Sarıkamış Kaymakamı Koşal'dan şehit yakınları ve gazilere bayram ziyareti

Sarıkamış Kaymakamı Koşal'dan şehit yakınları ve gazilere bayram ziyareti
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Sarıkamış Kaymakam Recep Koşal, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit yakınları ve gazilere bayram ziyaretinde bulundu.

Sarıkamış Kaymakam Recep Koşal, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit yakınları ve gazilere bayram ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Koşal, yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlık ve huzur içerisinde bayram geçirmelerini arzu etiklerini söyledi.

Koşal, emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü faaliyetler başta olmak üzere yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, "Tüm İslam aleminin, milletimizin, hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Pandemi nedeniyle tedbirleri elden bırakmamamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bu arada bütün şehitlerimize rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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Sarıkamış Kaymakamı Koşal'dan şehit yakınları ve gazilere bayram ziyareti - Haberler
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