Sarıkamış Karapınar İlk ve Ortaokulu Yöneticilerinden Açık Havada Sinema Keyfi
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Sarıkamış Karapınar İlk ve Ortaokulu Yöneticilerinden Açık Havada Sinema Keyfi

İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Haberler | Güncel

Sarıkamış Karapınar İlk ve Ortaokulu Yöneticilerinden Açık Havada Sinema Keyfi Kars Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Karapınar İlk ve Ortaöğretim Okulunun düzenlediği açık havada sinema gösterimi yapıldı.

Sarıkamış Karapınar İlk ve Ortaokulu Yöneticilerinden Açık Havada Sinema Keyfi

KARS - Kars Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Karapınar İlk ve Ortaöğretim Okulunun düzenlediği açık havada sinema gösterimi yapıldı.

Okul bahçesinde yapılan sinema gösteriminde "Neşeli Günler" filmi öğrenci ve velilerine izletildi.

Sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uyularak yapılan sinema etkinlikleri, belirli zaman aralıklarında devam edecek.

Açık hava sinema keyfine 250 kişi katıldı.

AY-

10.06.2021

Sarıkamış Karapınar İlk ve Ortaokulu Yöneticilerinden Açık Havada Sinema Keyfi
Sarıkamış Karapınar İlk ve Ortaokulu Yöneticilerinden Açık Havada Sinema Keyfi
Sarıkamış Karapınar İlk ve Ortaokulu Yöneticilerinden Açık Havada Sinema Keyfi
Sarıkamış Karapınar İlk ve Ortaokulu Yöneticilerinden Açık Havada Sinema Keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım

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Sarıkamış Karapınar İlk ve Ortaokulu Yöneticilerinden Açık Havada Sinema Keyfi - Haberler
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