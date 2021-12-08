Sarıkamış kahramanları, sanal "Sarıkamış Hatıra Ekspresi" ile anılacak - Haberler
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Sarıkamış kahramanları, sanal "Sarıkamış Hatıra Ekspresi" ile anılacak

Sarıkamış kahramanları, sanal
AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Doğu Ekspresi treni, Sarıkamış şehitleri anısına özel "Sarıkamış Hatıra Ekspresi" adıyla sanal sefere çıkacak.

Doğu Ekspresi treni, Sarıkamış şehitleri anısına özel "Sarıkamış Hatıra Ekspresi" adıyla sanal sefere çıkacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin asker, etkinliklerle anılacak.

Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının iş birliğiyle kamuoyunda "Doğu Ekspresi" olarak bilinen tren seferi, "Sarıkamış Hatıra Ekspresi" ismiyle sanal ortamda gerçekleştirilecek. Sarıkamış Hatıra Ekspresi ile seyahat için sanal bilet de oluşturulabilecek.

Sarıkamış kahramanları anısına ilk iki bileti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu aldı.

Etkinlikle özellikle gençlerin, dondurucu soğuk ve teçhizat eksiğine rağmen vatanı savunan kahramanların fedakarlığını unutmaması ve Sarıkamış Hatıra Ekspresi için oluşturacakları sanal biletleri sosyal medyadan paylaşarak şehitlerle bağ kurmaları amaçlanıyor.

Ayrıca gençlerin bu tarihi olayın bir parçası olmalarının sağlanması, böylece Sarıkamış Harekatı konusunda toplumda bilinç düzeyinin artırılması da hedefleniyor.

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AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri

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