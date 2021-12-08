Sarıkamış kahramanları anısına sanal Sarıkamış Hatıra Ekspresi - Haberler
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Sarıkamış kahramanları anısına sanal Sarıkamış Hatıra Ekspresi

Sarıkamış kahramanları anısına sanal Sarıkamış Hatıra Ekspresi
Bültenler - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının iş birliğiyle Sarıkamış şehitleri anısına özel etkinlik hazırlandı.

KARS (Bültenler) - Doğu Ekspresi olarak bilinen tren seferi sanal ortamda"Sarıkamış Hatıra Ekspresi" adıyla sanal sefere çıkacak

Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı sırasında işgal altındaki toprakları kurtarmak amacıyla Rus ordusuna karşı 22 Aralık 1914 - 5 Ocak 1915 tarihlerinde Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yürüttüğü Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin asker etkinliklerle anılacak.

Anma etkinlikleri kapsamında Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının iş birliğiyle, kamuoyunda "Doğu Ekspresi" olarak bilinen tren seferi "Sarıkamış Hatıra Ekspresi" ismiyle sanal ortamda gerçekleştirilecek. Sarıkamış Hatıra Ekspresi ile seyahat için sanal bilet oluşturulabilecek.

Sarıkamış kahramanları anısına ilk iki bileti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu aldı.

Etkinlikle özellikle gençlerin, dondurucu soğuk ve teçhizat eksiğine rağmen vatanı savunan kahramanların fedakarlığını unutmaması, Sarıkamış Hatıra Ekspresi için oluşturacakları sanal biletleri sosyal medyadan paylaşarak şehitlerle bağ kurmalarının ve bu tarihi olayın bir parçası olmalarının sağlanması, Sarıkamış Harekatı konusunda toplumda bilinç düzeyinin artırılması amaçlanıyor.

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