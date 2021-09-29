Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haluk Albayrak, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, gaziler, çeşitli kurumların müdürleri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Hayali, törendeki konuşmasında, Sarıkamış'ın, Türk tarihinin en hüzünlü, dramatik ve şehadet şerbeti içmek için ölüme adım adım yürüyen yiğitlerin varoluş destanı olduğunu söyledi.

Şehit rahmetle anan Hayali, şöyle konuştu:

"Bu topraklar bundan bir asır önce Allahuekber Dağları'nda Türk milletinin cesaret, kararlılık ve azmi ile Çanakkale'de, Anafartalar'da ve Sakarya'da çarpışıp şehit ve gazi olarak tarih yazan insanlar sayesinde vatan olmuştur. Bu kutsal toprakları bizlere vatan olarak bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Kazım Karabekir Paşa'ya, tüm şehitlerimize, gazilerimize şükran ve minnet duygularımı sunuyorum."

Tören, çeşitli yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verilmesiyle sona erdi.