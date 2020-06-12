Sarıkamış'ın doğası rengarenk çiçeklere konan kelebeklerle süslendi
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Sarıkamış'ın doğası rengarenk çiçeklere konan kelebeklerle süslendi

Sarıçam ormanları ve yemyeşil doğasıyla göz kamaştıran Karsın Sarıkamış ilçesi, kelebeklerle renklendi.

12.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:06

Sarıçam ormanları ve yemyeşil doğasıyla göz kamaştıran Karsın Sarıkamış ilçesi, kelebeklerle renklendi.

Yaban hayatı ve zengin florasıyla yaz mevsiminde görsel şölen sunan ilçe, şu sıralar rengarenk kelebeklere ev sahipliği yapıyor.

Sarıçam ormanları arasında bulunan 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere ile Keklik vadileri, çiçeklere konan kelebeklerle kartpostallık manzaralar sunuyor.

Doğa fotoğrafçısı Turhan Kocaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin hayran bıraktıran doğal güzelliklerini fotoğraflamaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Doğada fotoğraf çekmenin insanı büyülediğini ifade eden Kocaş, şöyle konuştu:

"Sarıkamış'ta mayıs ile haziran ayı, baharın tüm coşkusuyla yaşandığı aylar. Ülkemizin değişik yerlerinde bahar daha önceden bitiyor olabilir ama burada daha yeni başlıyor. Şu an çiçeklerle böcekler hareketlenmiş durumda. Bugün kelebek fotoğrafı çekmeye çalışıyoruz. Kırmızı, beyaz, siyah ve mavi renkte olanlar var. Biz de bunların peşinde koşturuyoruz. Doğa fotoğrafçılarına bölgeye gelmelerini ve güzellikleri kaçırmamasını tavsiye ediyorum."

Sarıkamış'ın doğası rengarenk çiçeklere konan kelebeklerle süslendi

Kaynak: AA

Manşet

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