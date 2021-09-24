Sarıkamış-Horasan karayolunda yol çalışmaları sürüyor

ERZURUM (İHA) - Sarıkamış-Horasan arasından yapımı devam eden ve yaklaşık 750 milyon liraya mal olacak bölünmüş yol, çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 46 kilometre uzunluğunda olan ve 5 viyadüğün bulunduğu modern yol yapım çalışmaları 2 viyadükte devam ediyor.

Yaklaşık uzunluğu 46 kilometre olan 23 kilometresi Erzurum il sınırları içerisinde bulunan ve 23 kilometresi ise Kars il sınırları içerisinde olan Sarıkamış-Horasan karayolunda 5 tane toplam uzunluğu bin 780 metre olan viyadük bulunuyor. Yol çalımlarının büyük bölümünün tamamlandığı karayolunda 2 viyadüğün tamamlanması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Sarıkamış-Horasan karayolunda bir taraftan asfalt serimi yapılırken, diğer taraftan viyadüklerde çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Sarıkamış-Karakurt-Horasan karayolunu kullanan sürücüler yolun biran evvel bitirilmesini bekliyor. Özellikle kış aylarında çok büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade eden sürücüler, yapımları devam eden viyadüklerin biran evvel tamamlanarak karayolunun tamamen hizmete açılmasını istiyor. - KARS