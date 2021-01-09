Kasapoğlu: "Bir millet için en büyük güç, geçmişin tecrübeleriyle geleceğin heyecanının birleşmesidir"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması KARS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 106.