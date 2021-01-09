Kasapoğlu: "Bir millet için en büyük güç, geçmişin tecrübeleriyle geleceğin heyecanının birleşmesidir"
09.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:44
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması KARS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 106.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkışı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması KARS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Sarıkamış ilçesindeki Ay Yıldızlı Tören Alanı'nda gerçekleştirilen programda konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik