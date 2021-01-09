Kasapoğlu: "Bir millet için en büyük güç, geçmişin tecrübeleriyle geleceğin heyecanının birleşmesidir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kasapoğlu: "Bir millet için en büyük güç, geçmişin tecrübeleriyle geleceğin heyecanının birleşmesidir"

09.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:44

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması KARS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 106.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkışı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması KARS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Sarıkamış ilçesindeki Ay Yıldızlı Tören Alanı'nda gerçekleştirilen programda konuştu. (1)

Kasapoğlu: 'Bir millet için en büyük güç, geçmişin tecrübeleriyle geleceğin heyecanının birleşmesidir'
Kasapoğlu: 'Bir millet için en büyük güç, geçmişin tecrübeleriyle geleceğin heyecanının birleşmesidir'
Kasapoğlu: 'Bir millet için en büyük güç, geçmişin tecrübeleriyle geleceğin heyecanının birleşmesidir'
Kasapoğlu: 'Bir millet için en büyük güç, geçmişin tecrübeleriyle geleceğin heyecanının birleşmesidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fikri Sağlar Donald Trump Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Cemal Hünal Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül
Tüm Haberler Ocak Kaza Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kasapoğlu: "Bir millet için en büyük güç, geçmişin tecrübeleriyle geleceğin heyecanının birleşmesidir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 13:58:09. #1.14#
title