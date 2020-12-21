Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı
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Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı

21.12.2020 21:01 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:04
Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Çopuroğlu, mesajında 90 bin Mehmetçik'in tipi altında donarak şehit olmasının üzerinden 106 yıl geçtiğini belirtti.

Geçmişini bilmeyenin, geleceğini göremeyeceğini ifade eden Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Bu milletin geçmişiyse kahramanlık, yiğitlik kadar gözyaşı, acı doludur. Bugün tarihe baktığımızda milletimizin, her destanının arkasında muhakkak yürek dağlayan yüzlerce acıklı hikaye vardır. Sarıkamış Harekatı, dondurucu soğukta ve tipiye rağmen kol kola giren ve dönmeyi asla düşünmeyen Mehmetçiğin acı destanıdır. Şehadet şerbetini bir asır önce Sarıkamış'ta içen bu 90 bin yiğit Türk askeri, düşmanın bile hayranlığını kazanmıştır. Bu çetin mücadelede hiçbir engel tanımayan Mehmetçik dondurucu soğuğa rağmen iman dolu göğsünü siper etmiştir. Sarıkamış Harekatı, tarihinde nice destanlar, mücadeleler, fedakarlıklar saklayan Türk milletinin yüreğine hüzünle birlikte kazınmıştır. Bayrağımızı bayrak, toprağımızı vatan eden ve Allahuekber Dağları'nın kara kışına vatan için koşan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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