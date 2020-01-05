Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri
Haberler » Güncel » Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri - Haber

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar toplanmaya başladı.

05.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 05.01.2020 09:44

'ın ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar toplanmaya başladı.

'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde, "Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler