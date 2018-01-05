Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Üçkan, mesajında, 1. Dünya Savaşı sırasında, 22 Aralık 1914-15 Ocak 1915 tarihleri arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış'ta geçen kara savaşında, vatanı için şehadete yürüyen binlerce Mehmetçik'in, zorlu kış mevsiminde, soğuk ve tamamen karlarla kaplı, çok yüksek dağlık bir arazide, hiç erzağı ve kışlık kıyafetleri olmadığı için bu topraklarda donarak şehadet şerbetini içtiğini ifade etti.



Sarıkamış'ın Çanakkale kadar önemli ve kutsal olduğuna dikkat çeken Üçkan, ecdadın ağır bedeller ödeyerek kendilerine bıraktığı bu kutsal emaneti bu gün de yine terörle mücadelede ağır bedeller ödeyerek sahiplendiklerini aktardı.



Mehmetçik'in Sarıkamış'ta kahramanlık destanı yazarak vatanına sahip çıkmanın ne olduğunu kendilerine canını vererek anlattığını vurgulayan Üçkan, şunları kaydetti:



"Bunu bir de o zorlu kış şartlarında yazlık kıyafetle, yetersiz erzakla, ayağında kışlık botu dahi olmayan Mehmetçiğimizin yaptığını düşünsenize. Onun içindir ki Sarıkamış'ı ve şehitlerimizi unutmayalım. Onların kanları Allahuekber Dağları'nı sulamamış olabilir. Çünkü onların o soğukta akacak kanları bile yoktu. Kanları daha damarlarındayken donmuştu. Bu vesileyle Sarıkamış şehitleri ve aziz vatanımızın her karış toprağında emeğini, kanını, canını veren tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."