Sarıkamış Harekatı'nın 103. Yılı
Yüksekova ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Yüksekova ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Sarıkamış şehitleri, Hakkari Gençlik Merkezinde düzenlenen programla anıldı.
Programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Kur'an kursu öğrencilerince indirilen hatmin duası yapıldı.
Programa, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz, bazı cami imamları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.