Sarıkamış Harekatı'nın 103. Yılı

Sarıkamış Harekatı'nın 103. Yılı

Yüksekova ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Sarıkamış Harekatı'nın 103. Yılı

Yüksekova ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Sarıkamış şehitleri, Hakkari Gençlik Merkezinde düzenlenen programla anıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Kur'an kursu öğrencilerince indirilen hatmin duası yapıldı.

Programa, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz, bazı cami imamları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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