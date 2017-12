Anadolu Gençlik Derneği Sarıkamış Şubesi, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı kapsamında anma etkinliği düzenledi.



Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sinevizyon gösterisiyle devam eden programda tüm şehitler için dua edildi.



Anadolu Gençlik Derneği Sarıkmış Şubesi temsilcisi Nesim Demir, yaptığı konuşmada, dernek olarak kalpten kalbe kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin kelimelerini taşıdıklarını söyledi.



Hangi renkten ve ırktan olursa olsun tüm mazlumların yanında yer aldıklarını anlatan Demir, "Biz, özgürlük, adalet ve refahı sadece bir ırkın ya da bir bölgenin hakkı olarak görüp, kendinden olmayanı ötekileştiren ve tahakküm altına almaya çalışan her türlü düşünceye karşıyız. Hangi düşünceden olursa olsun her insanın, insan olmakla yeryüzünde en değerli varlık vasfına sahip olduğuna ve her insana, sevgiyle, şefkatle, merhametle yaklaşmak gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.



Araştırmacı-tarihçi yazar Ekrem Şaman ise Sarıkamış şehitlerini yad etmek için bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Sarıkamış Harekatı, İlay-ı Kelimetullah'a inanmış erlerin, itaat destanıdır. Sarıkamış Harekatı, Müslümanların yurdunu, küfrün işgalinden kurtarmak için ölüme doğru atılan adımların destanıdır. Sarıkamış Harekatı eksi 45 derecede yazlık giysilerle ve patlamış çarıklarla, Allah'a ve elçisine doğru yürüyen erlerin hikayesidir." dedi.