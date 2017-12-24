Merzifon Doğa Severler Grubu, yaptıkları yürüyüşle 103 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda şehit olanları andı.



İlçe merkezinde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan Merzifon Doğa Severler Grubu, sıfırın altına 5 derece sıcaklıkta Hırka köyü yakınlarındaki Bebek Yaylası'na kadar yaklaşık 10 kilometre yürüdü.



Yürüyüş sonunda Bebek Yaylası'nda tören gerçekleştiren grup üyeleri, Sarıkamış şehitlerini andı.



Merzifon Belediye Meclisi Üyesi Haydar Köse, grup adına yaptığı konuşmada, her hafta sonu düzenledikleri yürüyüşü, bu hafta Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla Sarıkamış şehitleri için yaptıklarını söyledi.



Sarıkamış'ta şehit olanların dünyada eşi benzeri görülmemiş bir vatan sevgisi sergilediğini belirten Köse, şunları kaydetti:



"Bugünkü yürüyüşümüzü, Sarıkamış'ta soğuktan donarak, tek kurşun atmadan şehit olan 90 bin şehidimizin anısına eksi 5 derecede Bebek Yaylasına yaptık. Şehitlerimizin yaşadığı duyguları yaşayarak onları yad etmek istedik. Ülkemiz bağımsızlığını, özgürlüğünü şehitlerimiz sayesinde koruyor. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."