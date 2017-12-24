Sarıkamış Harekatı'nın 103. Yılı

- Vatandaşların tören alanına gelişi

Yürüyüşten detaylar

Tören alanından görüntü

Saygı atışı

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun konuşması

Kaynak Yayla Şehitliği ziyareti ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'ndaki Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ve kış şartları sebebiyle şehit olan 40 bin muharip asker, düzenlenen program ve yürüyüşle anıldı.