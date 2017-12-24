Vali Osman Kaymak, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Kaymak mesajında, Sarıkamış Harekatı'nın, memleketin dört bir yanından, kutsal bildiği değerler uğruna canını feda etmekten çekinmeyerek vatan sevdasıyla vazifeye koşan Mehmetçiğin ölümsüzlük destanı olduğunu belirtti.



Sarıkamış Harekatı'nın 22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'e kadar devam eden bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Kaymak, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Bir bıçak kadar keskin olan ayaz ve kurşun olup yağan karın düşman silahından daha çok kayıp verdirdiği Sarıkamış'ta, bedenleri buz tutsa da üstün bir cesaret örneği sergileyerek tereddüt etmeden son nefeslerine kadar mücadele eden kahraman ecdadımız, aziz hatıralarıyla yüce milletimizin engin gönlünde hak ettikleri yeri almışlardır. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, canları ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum."