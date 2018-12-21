Samsun Valisi Osman Kaymak, Sarıkamış Harekatı'nı Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kaymak, mesajında, Sarıkamış Harekatı'nın, Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi'nde binlerce askerin zorlu hava koşullarına rağmen vatanı ve milleti için hiç düşünmeden canını feda ettiği bir mücadelenin adı olduğuna dikkat çekti.

Allahuekber Dağları'nda sıfırın altında 50 dereceyi bulan soğukta donarak şehadete yürüyen Mehmetçiklerin bu toprakların nasıl vatan olduğunu gösteren ölümsüz bir destanın yiğitleri olarak tarihteki yerlerini aldıklarını anlatan Kaymak, şunları kaydetti:

"Kefenleri kar olan şehitlerimizin Türk milletinin gönlündeki yeri her zaman derin olup, emanet ettikleri miras en kıymetlimizdir.

22 Aralık 1914-5 Ocak 1915 tarihlerinde gerçekleşen Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canları ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA