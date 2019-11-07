Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak'ta anıldı

07.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:58

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'na destek malzemeleri taşıyan 3 geminin 7 Kasım 1914'te Rus donanması tarafından batırılması sonucu şehit düşenler anıldı.

Rus gemilerince batırılan "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin mürettebatı anısına düzenlenen program, Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı'na yaptırılan ve 221 şehidin isimlerinin yazılı olduğu "Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı" önünde gerçekleştirildi.

Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Bingür Sönmez, burada yaptığı konuşmada, kuvvetli bir donanma olmadan askeri zaferlerin mümkün olamayacağını söyledi.

Gemilerin 6 Kasım 1914'te Sarıkamış Harekatı'na malzeme desteği sağlamak amacıyla İstanbul'dan Trabzon'a yola çıktığını anlatan Sönmez, şunları kaydetti:

"Amaç, Trabzon'dan Erzurum'a bu malzemeleri iletmekti. Gemilerde, iki alay olduğu bilinen ama tam sayısı bilinmeyen asker vardı ama en değerli ve en çok ihtiyaç duyulan altmış bin kışlık giyecek vardı. Eğer bu kışlık giyecekler ulaşsaydı, kırım bu kadar çok olmayacaktı. Gemiler donanma komutanına haber verilmeden, askeri konvoy şeklinde koruma olmadan yola çıkmıştı."

Korumasız bu üç geminin Ereğli açıkları Kandilli mevkisinde Zonguldak'ı bombaladıktan sonra dönen Rus donanmasının içine düştüğünü aktaran Sönmez, "Bu gemilerin batıklarına rastlanamamıştır. Gemilerin 221 personelinden 36'sı yüzerek kıyıya çıkmış, 16'sı boğulmuş, 13'ü esarette şehit olmuş, biri esaretten dönememiştir. Diğerleri hakkında hiçbir malumat yoktur. Bu gemiler Trabzon'a gidebilseydi, savaş yine kaybedilebilirdi ama kırım bu kadar çok olmazdı. Bu anıt bize, donanma desteği olmayan kara harekatlarının başarılı olamayacağının kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da Sarıkamış deniz şehitlerini saygı ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Kurtuluş Savaşı'nda görev yapan İstiklal Madalyası sahibi Kamil Yener'in madalyası ve beratı, torunu Reha Yener'e takdim edildi.

Törene, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri daha sonra Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığına demirleyen TCG Turgutreis Fırkateyni ile gemilerin battığı bölgeye açılarak denize çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: AA