Sarıkamış Deniz Şehitleri İçin Tören Yapılacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Sarıkamış Deniz Şehitleri anılacak.

Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90 bin askere kışlık giyecek, erzak ve mühimmat götürürken, 7 Kasım 1914'te Kdz. Ereğli açıklarında Rus donanması tarafından batırılan "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin şehit olan mürettebatı için, Kdz. Ereğli'de anma töreni düzenlenecek.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yaptığı yazılı açıklamasında Sarıkamış Deniz Şehitlerini saygı ve şükranla andıklarını ifade etti. Tören, 7 Kasım Çarşamba günü saat 13.30'da Amfi Tiyatro yanında bulunan Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı'nda düzenlenecek. Törenin, hava şartları el vermemesi durumunda Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonunda düzenleneceği anma törenine Ereğli halkı davet edildi. - ZONGULDAK