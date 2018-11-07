Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'na destek malzemeleri taşıyan 3 geminin 7 Kasım 1914'te Rus donanması tarafından batırılması sonucu şehit düşenler anıldı.

Rus gemilerince 7 Kasım 1914'te batırılan "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin mürettebatı anısına düzenlenen program, Ereğli Belediyesi'nce Devrim Bulvarı'na yaptırılan ve 221 şehidin isimlerinin yazılı olduğu "Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı" önünde gerçekleştirildi.

Anıta konulan çelengin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Bingür Sönmez, burada yaptığı konuşmada, 3 geminin malzeme desteği sağlamak amacıyla İstanbul'dan yola çıktığını ve Ereğli açıklarında karşılaştıkları Zonguldak'ı bombalayan Rus donanması tarafından yarım saat içerisinde batırıldığını kaydetti.

Sivil olmalarına rağmen askeri amaçla kullanılan gemilerin okyanus aşabilecek büyüklükte olduğunu anlatan Sönmez, "Gemilerde bir daha ele hiç geçmeyecek kışlık donanım vardı. 60 bin takım elbise vardı. Bir Amerikan gazetesinden edindiğim bilgi bu. İki uçak, dört pilot, Kafkas cephesinde isyan çıkarmak üzere Teşkilat-ı Mahsusa tarafından özel yetiştirilmiş Çerkez liderler vardı. Batum'a gidecek, arka cephe yapacaklardı. Bir daha ele geçmeyecek haritalar vardı ki bu savaş için çok gerekli olan şeylerdi." diye konuştu.

- Esaretten dönenlere maaşları ödenmiş

Gemilerdeki 221 personelden 36'sının yüzerek karaya çıkabildiğini, 13'ünün esarette şehit olduğunu, 20'sinin de esaretten dönebildiğini belirten Sönmez, "Çok ilginç bir şey tespit ettim. Esaretten dönenlere deniz nakliyat şirketi 6 yıllık maaşlarını vermiş, 1920 ile 1921 yıllarında. Osmanlı'nın o güç koşullarında bile o geçen süreçteki tüm maaşları o görevlilere verilmiş. O gemiler Trabzon'a gidebilseydi ne olacaktı? Gene yenilebilirdik ama bu kadar kırım olmazdı." ifadelerini kullandı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da Sarıkamış deniz şehitlerini saygı ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Törene, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri daha sonra Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'na demirleyen TCG Yıldırım Fırkateyni ile gemilerin battığı bölgeye açılarak denize çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.