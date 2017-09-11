Sarıkamış'ta Yangın Yeniden Başladı, Ormanlar Cayır Cayır Yanıyor!

Sarıkamış'ta, önceki gün başlayan ve yaklaşık 9 saat sonra söndürülen yangın yeniden başladı.

YANGIN BÜYÜYOR, VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Ormanlık alanda devam eden ve itfaiye araçlarının giremediği yangın büyüyerek ilerliyor. Çok sayıda çam ağacının yandığı yangında, Sarıkamışlılar seferber oldu. 2 gündür uyumayan vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor.

İTFAİYE ARAÇLARININ GİREMEDİĞİ YERLERE VATANDAŞLAR GİRİYOR

İtfaiye araçlarının giremediği yerlere ellerinde küreklerle giren vatandaşlar orman yangınını söndürmek işin canlarını tehlikeye atıyor. Dumana maruz kalan vatandaşlar yılmadan yangını söndürmek için çaba sarf ediyor.

ONLARCA ÇAM AĞACI YOK OLDU

Sarıkamış Karakurt İznos mevkii Komdere'de devam eden yangın büyüyerek ormanın derinliklerine gidiyor. Kars, Sarıkamış, Selim, Kafkas Üniversitesi, Orman Müdürlüğü itfaiyelerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınamıyor.

VATANDAŞLAR, HAVADAN MÜDAHALE EDİLMESİNİ İSTİYOR

Yangının çam ağaçlarını yaktığını ifade eden vatandaşlar, yetkililerden yangına havadan müdahale etmesini istiyor. Havadan müdahale edilmediği takdirde yangının daha da büyüyeceğine dikkat çeken vatandaşlar, herkesin gözü önünde Sarıkamış'ın ciğerlerinin cayır cayır yandığını belirttiler.

10 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI

Rüzgarla birlikte büyüyen yangından yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü. Yangının çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede etkisini artırdığı görülürken, yaklaşık 200 çam ağacının yandığı bildirildi.