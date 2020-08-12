Sarıkamış Çardakçatı köyü karantinaya alındı Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Sarıkamış'ta bir köy karantinaya alındı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Sarıkamış'ta bir köy karantinaya alındı.

Kars'ın Sarıkamış İlçesi'ne bağlı Çardakçatı Köyü görülen Kovid-19 vakaları sonrasında karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekiplerince önlem alındı. Çardakçatı Köyü girişinde bariyer kuran jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış İlçesi Çardakçatı Köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur" denildi.

Öte yandan Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kars'ta da Valilik ilgili birimleri tarafından Restoran, Gıda İşletmeleri, Berber-Kuaför-Güzellik Merkezleri, İnternet Kafeler, Piknik- Mesire Alanları, Çay Bahçeleri, Spor Merkezleri, Dernek Lokalleri, Taksi-Taksi Durağı, Toplu Taşıma Araçları Konaklama Tesisleri ve Camilerde denetimler sürüyor. - KARS

Kaynak: İHA