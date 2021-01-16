Sarıkamış beyaza büründü

İlçeden görüntü Kar küreyen makine-yolda Yürüyen insanlar Kar temizliği yapan vatandaşlar Bir vatandaşın konuşması Yolda giden araçlar Kayak merkezinden görüntü - Kars, Ardahan Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Kars'ta ise belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.