Sarıkamış beyaza büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Sarıkamış beyaza büründü

16.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:42

İlçeden görüntü Kar küreyen makine-yolda Yürüyen insanlar Kar temizliği yapan vatandaşlar Bir vatandaşın konuşması Yolda giden araçlar Kayak merkezinden görüntü - Kars, Ardahan Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Kars'ta ise belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.

İlçeden görüntü

Kar küreyen makine-yolda

Yürüyen insanlar

Kar temizliği yapan vatandaşlar

Bir vatandaşın konuşması

Yolda giden araçlar

Kayak merkezinden görüntü - Kars, Ardahan

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Kars'ta ise belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.

Belediye ekiplerince iş makineleriyle toplanan karlar, kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ardahan'da da sabah erken saatlerde etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Kar ve soğuk hava nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken kuşlara bazı vatandaşlar yem bıraktı.

Sarıkamış beyaza büründü
Sarıkamış beyaza büründü
Sarıkamış beyaza büründü
Sarıkamış beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Murat Kurum Selçuk Özdağ Ahmet Davutoğlu
Magazin Kanye West Ajda Pekkan Cemal Hünal Jennifer Lopez
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Mesut Bakkal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Altın Silah Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sarıkamış beyaza büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 11:43:00. #1.14#
title