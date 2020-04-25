Sarıkamış beyaza büründü
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Sarıkamış, Kars, Haber

Sarıkamış beyaza büründü

Sarıkamış beyaza büründü Nisan ayında yağan kar şaşırttı Sarıkamış'ta gün boyu etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

25.04.2020 20:47 | Son Güncelleme: 25.04.2020 20:49
Sarıkamış beyaza büründü

Sarıkamış beyaza büründü

Nisan ayında yağan kar şaşırttı

KARS - Sarıkamış'ta gün boyu etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Sarıkamış'ta Nisan ayında lapa lapa yağan kar vatandaşları şaşırtırken, çocukların eğlencesi oldu.

Kars Sarıkamış'ta soğuk ve yağmurlu hava etkisini artırarak yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun olarak yağan kar bir anda etrafı beyaza bürüdü. Vatandaşlar ise Nisan ayında yağan karın şaşkınlığı yaşadı.

Sarıkamış'ta kar yağışının gece de etkili olması beklenirken, hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düştü.

Sarıkamış beyaza büründü

Kaynak: İHA

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