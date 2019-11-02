Sarıkamış beyaza büründü

Sarıkamış beyaza büründü

İlçe merkezinden görüntü Kar biriken yerler Evlerin üzerinde biriken karlar Araçların üzerinden biriken araçlar Ağaç ve bitki üzerinde biriken kar ve kuşlar Kış lastiği taktıranlar Lastikçi ile lastik taktıran vatandaşın konuşması Kar küreyen vatandaşlar Kayak merkezi Karayolları ekiplerinin...

02.11.2019 11:00
Sarıkamış beyaza büründü

İlçe merkezinden görüntü

Kar biriken yerler

Evlerin üzerinde biriken karlar

Araçların üzerinden biriken araçlar

Ağaç ve bitki üzerinde biriken kar ve kuşlar

Kış lastiği taktıranlar

Lastikçi ile lastik taktıran vatandaşın konuşması

Kar küreyen vatandaşlar

Kayak merkezi

Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışması

Orman görüntüsü KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesi yağan kar ile beyaza büründü.

Kaynak: AA

VİDEO: Sarıkamış beyaza büründü
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