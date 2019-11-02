Sarıkamış beyaza büründü
İlçe merkezinden görüntü Kar biriken yerler Evlerin üzerinde biriken karlar Araçların üzerinden biriken araçlar Ağaç ve bitki üzerinde biriken kar ve kuşlar Kış lastiği taktıranlar Lastikçi ile lastik taktıran vatandaşın konuşması Kar küreyen vatandaşlar Kayak merkezi Karayolları ekiplerinin...
İlçe merkezinden görüntü
Kar biriken yerler
Evlerin üzerinde biriken karlar
Araçların üzerinden biriken araçlar
Ağaç ve bitki üzerinde biriken kar ve kuşlar
Kış lastiği taktıranlar
Lastikçi ile lastik taktıran vatandaşın konuşması
Kar küreyen vatandaşlar
Kayak merkezi
Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışması
Orman görüntüsü KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesi yağan kar ile beyaza büründü.
VİDEO: Sarıkamış beyaza büründü