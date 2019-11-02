Sarıkamış beyaza büründü

Sarıkamış beyaza büründü

Sarıkamış beyaza büründüKARS - Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi.

02.11.2019 08:46

Sarıkamış beyaza büründü

KARS - Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi. İlçede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde uyanan vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Güne karla başladığını ifade eden Ali Yıldırım, Sarıkamış'a karın yakıştığını belirtti.

Sarıkamış'ta kar yağışıyla karşılaşan esnaf iş yerlerinin önünü temizlerken, temizlik işçileri ise kaldırımlarda çalışmalarına başladı. Kar ile birlikte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Sarıkamış beyaza büründü
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et