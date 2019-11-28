Sarıkamış beyaz örtü ile kaplandı
Sarıkamış beyaz örtü ile kaplandıKARS - Sarıkamış'ta lapa lapa yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü.
Sarıkamış beyaz örtü ile kaplandı
KARS - Sarıkamış'ta lapa lapa yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü.
Sarıkamış kara teslim, iki gündür lapa lapa yağan kar, bir anda ilçeyi beyaza bürüdü.
İşlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta lapa lapa yağan kar altında yürüyen vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.
Kar yağışı en çok Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bulunan, otel işletmecilerinin de yüzünü güldürdü.
Haber Videosu: Sarıkamış beyaz örtü ile kaplandı