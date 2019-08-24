"Sarıkamış Beyaz Hüzün" oyunu Ankara'da sahnelenecek
"Sarıkamış Beyaz Hüzün" adlı tiyatro oyunu, Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.
"Sarıkamış Beyaz Hüzün" adlı tiyatro oyunu, Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla sahneye konulan oyun, 26 Ağustos'ta Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde, saat 20.00'de izlenebilecek.
Oyunbozan Atölye tarafından sahnelenen eser, Sarıkamış harekatına katılmak üzere 6 farklı şehirden yola çıkan 6 insanın eksi 45 derece soğukta verdikleri hayatta kalma mücadelesini ele alıyor.