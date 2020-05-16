Sarıkamış Belediyesi güzellik salonu ve kuaförleri dezenfekte etti Kars'ın Sarıkmış ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında berber, güzellik salonu ve kuaförlerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Kars'ın Sarıkmış ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında berber, güzellik salonu ve kuaförlerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Sarıkamış Belediyesine bağlı ekipler, özel kıyafetlerini giyerek ilçede yeniden hizmete başlayan berber, kuaför, epilasyon yerlerinde koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Harun Hayali, gazetecilere yaptığı açıklamada, koranavirüs salgınına karşı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada tedbiri elden bırakmayacaklarını söyledi.

Vatandaşların ortak kullanım alanlarının dezenfekte ettiklerini ifade eden Hayali, "Daha önceden ilçemizdeki bankalar, taksi durakları, taksiler, belediye binası, belediyeye ait toplu taşıma araçları gibi birçok yeri birkaç kez dezenfekte yaptık. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta faaliyetlerine ara verilen berberler ve kuaförlerin yeniden hizmet vermeye başlamasıyla bizde ilçemizdeki esnaf kardeşlerimiz destek ve vatandaşlarımızın sağlığı için dezenfekte çalışması başlattık. Berber ve kuaför esnaflarımıza bereketli kazançlar dilerken kurallara uymaları konusunda dikkatli olmalarını özellikle rica ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA