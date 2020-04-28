Sarıkamış Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor Sarıkamış ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıklarla devam ediyor.

Sarıkamış ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıklarla devam ediyor.

Sarıkamış Belediyesine bağlı ekipler, özel kıyafetleriyle koronavirüs salgınına karşı kamu kurumları, camiler, parklar ve diğer alanlarında, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Harun Hayali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının çıktığı günden bu yana aldıkları tedbir çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Vatandaşların sağlığı için tedbiri elden bırakmamak için aralıklarla dezenfekte çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Hayali, şöyle konuştu:

"Daha önceden ilçemizdeki bankalar, taksi durakları, taksiler, belediye binası, belediyeye ait toplu taşıma araçları gibi birçok yeri birkaç kez dezenfekte yapmıştık. Bugün devlet hastanemizi, turizm otelcilik okulumuzu ve belediye garajımızın dezenfekte çalışmasını tamamladık. Bundan sonrada aralıklarla devam edeceğiz. Tabi bu kritik dönemde vatandaşlarımızın da dikkati davranması kurallara uyması gerekmektedir."

Kaynak: AA