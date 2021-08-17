Sarıkamış'a sathi kaplama yol
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Sarıkamış'a sathi kaplama yol

Sarıkamış'a sathi kaplama yol
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta yapılan sathi kaplama yol sürücülerin tepkisine neden oldu.

Kars'ta yapılan sathi kaplama yol sürücülerin tepkisine neden oldu. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nce bir türlü bitirilemeyen Selim Sarıkamış arası yolun bir kısmına sathi kaplama yapıldı.

Selim-Sarıkamış karayolunu kullanan sürücüler, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nce zift dökülerek üzerine mucur dökülen yolda ne yapacaklarını şaşırdılar. Selim Karahamza köyü mevkiine kadar sıcak asfalta seyreden sürücüler, Karahamza köyünden sonra sathi kaplama yola giriyor. Araçların sıçrattığı taşlardan kaçmak isteyen bazı sürücüler ise kaza geçirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar.

Türkiye'nin bütün illerinde hamen hemen neredeyse sathi kaplama yol kalmadığını belirten sürücüler, yetkililerden turizm merkezi olan şehitler diyarı Sarıkamış'ın yollarının sıcak asfalt yapılmasını istediler.

Selim-Sarıkamış arasında bulunan yolun bir türlü bitirilemediğine dikkat çeken sürücüler, "Selim ve Sarıkamış arasını karayolları bir türlü bitiremedi. Zaten yolun bir kısmı dolgu yapılarak yükseltilmiş ve sıcak asfalt yapılmış, bir kısmı yarım bırakılmış, yolu tamamlayamayan karayolları çözümü sathi kaplamadı buldu. Hiçbir yerde böyle bir yol yok, dökülen mucurlar araçlara sıçrıyor, sıcak asfalttan mucurlu yola giren sürücüler savruluyor. Derdimizi kime anlatacağımızı bilmiyoruz" dediler.

Selim-Sarıkamış arasında yarım kalan yola yapılan sathi kaplama sürücülere zor anlar yaşatıyor. Araçlardan sıçrayan taşlar karşı yönden veya arkadan gelen araca sıçrarken, bazı sürücüler ise araçlarını kaydırarak kaza yaptı.

Selim-Sarıkamış karayolunu kullanan sürücüler, karayolunun biran evvel normal sıcak asfalt yapılmasını istediler. - KARS

Sarıkamış'a sathi kaplama yol
Sarıkamış'a sathi kaplama yol
Sarıkamış'a sathi kaplama yol
Sarıkamış'a sathi kaplama yol
Sarıkamış'a sathi kaplama yol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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