Sarıkamış'a beklenen kar geldi
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Sarıkamış'a beklenen kar geldi

Sarıkamış'ta beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

25.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:46
Sarıkamış'a beklenen kar geldi

'ta beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.


Sarıçam ormanları ve kristal kar özelliğiyle 'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'a yağmaya başlayan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.


Sarıkamış'ta akşam saatlerinde başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı etrafı beyaza bürürken, yağan kar en çok turizmcileri sevindirdi. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - KARS

Kaynak: İHA
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