Sarıkahraman: "Toprak uyandı, ne ekersek onu biçeceğiz"
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Sarıkahraman: "Toprak uyandı, ne ekersek onu biçeceğiz"

Sarıkahraman: 'Toprak uyandı, ne ekersek onu biçeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, fındık bahçelerinde yapılacak olan bakım çalışmalarının verimi arttıracağını söyledi.

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, fındık bahçelerinde yapılacak olan bakım çalışmalarının verimi arttıracağını söyledi.

Sarıkahraman, fırtına etkili olduğu için vatandaşların sigortalattığı fındık bahçelerinde zararın neticelenmesi için başvuru yapan üreticilere yönelik ekspertiz çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Yüksek kesimli bölgelerde yeniden zirai don olabileceğinin uyarısını yapan ve bu konu ile ilgili fındık bahçelerinde zarar olduğu yönünde bilgi almadıklarını kaydeden Sarıkahraman, "Ancak fırtına etkili olduğu için vatandaşlarımızın sigortalattığı fındık bahçelerinde zararın neticelenmesi için başvuru yapan üreticilerimize eksperimiz çalışmalarını sürdürüyor. Fındıkla alakalı ikinci ve üçüncü gübrelerini atma, yapraktan gübrelenme, fındık kurduyla mücadele, kozalak ve kozalak akarlarıyla mücadele, dip temizliği ve yabancı otları temizleme sürecindeyiz. Bu dönemde toprak tam uyandı. Ne ekersek onu biçeceğimiz dönemdeyiz" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) üreticinin yanında olmasının önemine de değinen Sarıkahraman, "TMO fındık alımını ağustos ayının 27'sinde başlayıp gelecek yılın nisan ayının sonunda bitiriyor. Bizim ve üreticinin istediği TMO'nun 12 ay kapılarının açık olmasıdır. TMO alımı kestiği andan itibaren fındık fiyatlarında ciddi düşüşler görülüyor. Şuan fiyatlar 19 liraya geriledi. Bu durum üreticinin mağdur olduğunu gösteriyor. Girişimlerimiz TMO'nun bir sonraki hasat zamanına kadar alımlarının devam etmesi yönündedir. Fındık hem tarım ürünü hem sanayi ürünüdür. Dolayısıyla istihdam demektir. Üretici ve sanayici arasında bir de tüccarlar vardır. Tüccarlar bir anlamda lisanslı depoculuk görevi yapıyor. Üretici, sanayici ve tüccar olmazsa olmazımız arasındadır. Fakat fındık serbest piyasaya bırakılmamalıdır" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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