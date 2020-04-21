Sarıhoca Kültür ve Dayanışma Derneği, ramazanda 3 bin 300 kişiye yemek ulaştıracak
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Kırkağaç, Manisa, Soma, Kültür Sanat

Sarıhoca Kültür ve Dayanışma Derneği, ramazanda 3 bin 300 kişiye yemek ulaştıracak

Sarıhoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ramazan ayında 20 yıllık aşevi geleneği ile hazırlanan yemekleri, Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçelerindeki 3 bin 300 ihtiyaç sahibinin evine gönderecek.

21.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:12
Sarıhoca Kültür ve Dayanışma Derneği, ramazanda 3 bin 300 kişiye yemek ulaştıracak

Sarıhoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ramazan ayında 20 yıllık aşevi geleneği ile hazırlanan yemekleri, Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçelerindeki 3 bin 300 ihtiyaç sahibinin evine gönderecek.

Aşevi Müdürü Ramazan Gönül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle iftar çadırı kuramayacaklarını belirtti.

Bölgede deprem de yaşandığını hatırlatan Gönül, bu yıl 3 bin 300 kişiye Belediyenin de desteğiyle yemek ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Dernek Başkanı Fuat Karapınar, "Aşevimiz ciddi bağışlar alıyor. Hayırseverler bağışlarını sürdürdükçe aşevi geleneğimiz devam edecek. Bu ramazanda da ilk iftar yemeğini veren Soma Nakliyeciler Kooperatifine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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