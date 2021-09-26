ANKARA (DHA) - Sarıgül, yeniden genel başkanlığa seçildi

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 1'inci Olağan Genel Kurultayı'nda 635 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

TDP 1'inci Olağan Genel Kurultayı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Burada konuşan TDP Genel Başkanı Sarıgül, barış yerine kavga üreten siyasete son vermek üzere kurulduklarını belirterek, "Şunu bilmenizi istiyorum; iktidarlar mevsim gibidir, zamanı gelince değişir. Yeter ki o iktidarı değiştirirken sağlam, emin, kararlı, ilkeli ve prensipli adım atalım. Yani o iktidarları değiştirirken oluşturulacak olan yapı, vatanından, milletinden, toprağından, bayrağından yana olsun. Oluşturulacak olan o yapı öyle bir yapı olsun ki ulusal birlikten yana olsun, 'önce devletimiz sonra partimiz' diyen bir yapı olsun. TDP 'önce devletimiz sonra partimiz' diyen bir partidir" dedi.

Konuşmaların ardından delegeler oy kullandı. Sarıgül'ün tek aday olduğu kurultayda 933 delegeden 738'i oy kullandı. Sarıgül, geçerli olan 635 oyun tamamını alarak tekrar 'genel başkan' oldu.