Sarıgül ve İnce dengeleri değiştirecek mi?

Sarıgül'ün partisi Türkiye Değişim Partisi ve İnce'nin kuracağı Memleket Partisi'nin toplumda nasıl bir karşılık bulacağı, Millet İttifakı'nı güç kaybına uğratıp uğratmayacakları siyasetin yeni soruları.