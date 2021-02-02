Sarıgül ve İnce dengeleri değiştirecek mi?
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Sarıgül ve İnce dengeleri değiştirecek mi?

02.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:48

Sarıgül'ün partisi Türkiye Değişim Partisi ve İnce'nin kuracağı Memleket Partisi'nin toplumda nasıl bir karşılık bulacağı, Millet İttifakı'nı güç kaybına uğratıp uğratmayacakları siyasetin yeni soruları.

Sarıgül'ün partisi Türkiye Değişim Partisi ve İnce'nin kuracağı Memleket Partisi'nin toplumda nasıl bir karşılık bulacağı, Millet İttifakı'nı güç kaybına uğratıp uğratmayacakları siyasetin yeni soruları.

Sarıgül ve İnce dengeleri değiştirecek mi?

Kaynak: DailyMotion.com

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